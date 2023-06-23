كل ما تريد معرفته عن التقديم لمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس الأزهرية

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد بدء التقديم وكيفية التقديم لمرحلة رياض الاطفال التعليمية في المدارس الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية لغات والحكومية والخاصة، بعدما اعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها العادية و النموذجية و الخاصةوذلك عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وفي هذا السياق يقدم الدستور من خلال السطور التالية كيفية التقديم لمرحلة رياض الاطفال التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 في مدارس الأزهر الشريف بالخطوات وايضا المستندات اللازمة للتقديم.

خطوات تقديم رياض أطفال الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024

يستطيع أولياء الأمور التقديم إلى رياض أطفال في المدارس الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 فور فتح باب التقديم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يقوم ولي الامر بالدخول عبر رابط تقديم رياض أطفال الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، من خلال موقع هيئة الأزهر الشريف.

- الضغط على خانة التقديم لرياض أطفال الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

- يقوم ولي الامر بتسجيل بيانات الطالب.

- بعد ذلك يقوم ولي الامر بملئ طلب التقديم.

- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يتم طباعته بالالوان.

شروط التقديم لمرحلة رياض أطفال في المدارس الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بعدما أوضحتها بوابة الأزهر على أن تكون الشروط اللازم توافرها في التلميذ المتقدم متوفرة حتي يتم قبوله في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2023 والتي تتمثل فيما يلي:

- التقديم لمرحلة رياض أطفال يبدأ من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهر و29 يوم، ويجوز النزول بالسن حتى 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

- وايضا وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض أطفال في الإدارة التي يتم تقديم التلميذ فيها.

وبعد الموافقة على الطالب يجب على ولي الأمر إحضار كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف رياض أطفال الأزهر 2023 - 2024 والتي تكون كالتالي:

- إحضار 6 صور شخصية للطالب المتقدم مقاس 4*6 وتكون بخلفية بيضاء.

- إحضار صورة من البطاقة الصحية للتلميذ من هيئة التأمين الصحي واحضار الأصل للأطلاع عليه فقط.

- إحضار التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب وبطاقة الرقم القومي للأم .

- صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال المياه أو فاتورة التليفون الأرضي.

- إحضار الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد المتوفرة في جميع المحافظات.

- إحضار أصل شهادة ميلاد الطفل وتكون بالكمبيوتر ومكودة ولا يعتد باي صورة منها.

- إحضار اصل الولاية التعليمية للام إذا انتقلت إليها في حالة الطلاق أو وفاة الأب.

- صورة شهادة وفاة الأب.

موعد فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023- 2024



واعلنت بوابة الأزهر الشريف عبر موقعها الإلكتروني، إنه سيتم فتح باب التقدم للمعاهد الأزهرية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وإعلان شروط الالتحاق والتقديم أون لاين من خلال التقديم على بوابة الأزهر الشريف التعليمية.