أبرز المشروعات في بني سويف بعهد الرئيس السيسي خلال 9 سنوات

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيبا من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات ببني سويف، من أهمها المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والتي تعد أول مدرسة يتم إنشاؤها في مجالها لخدمة محافظات الصعيد بنظام الثلاث سنوات من بين 4 مدارس على مستوى الجمهورية بمحافظات: “البحيرة، المنوفية، القليوبية، بني سويف”، قبل أن يتم إنشاء 3 مدارس أخرى من بينهم مدرسة بمحافظة أسيوط طبقًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إنشاء تلك المدارس لخدمة الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى جميع الطلاب يرتدون الزي المدرسي الموحد باللون الأزرق، حيث تعتبر المدرسة مدرسة فنية بها تخصصات الدراسة التي تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.

وتقبل المدرسة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والحاصلين على أعلى الدرجات ويتم عقد اختبارات لهم للالتحاق بالمدرسة، وتحتوي فصول المدرسة على السبورة الذكية للشرح للطلاب ومعامل مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر، وملاعب لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ورش الميكانيكا والكهرباء، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة للاطمئنان على سير العمل داخل المدرسة، يتم تأهيل الطلاب خلال فترة الدراسة بالمدرسة.

حيث يضمن وظيفة مضمونة بعد التخرج والتحاقه بالعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد الإنتهاء من فترة الدراسة حيث يكون مؤهلاً للعمل طبقا لتخصصاتهم.

وقالت دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف إن المدرسة تستقبل سنوياً 90 طالباً من خلال التنسيق الأعلي فى الدرجات فالطلاب خلال دراستهم يدرسون المواد الفنية والثقافية فالمدرسة كانت تستقبل جميع محافظات الصعيد بعد إنشاؤها قبل باقي المدارس بالمحافظات.

وأوضحت مهندسة "دينا" أن خريجي المدرسة حتى الآن يعملون بالشركة وهناك بعض الطلاب يستكملون دراستهم بكلية الهندسة وعددهم 31 مهندسًا يعملون فى مشروعات حياة كريمة بعد إعدادهم إعداد جيد فالقائمين على العملية الدراسية بالمدرسة مهندسين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والفنيين والكميائين، ويتم اتاحة فرصة التفوق الرياضي لهم للمشاركة فى البطولات الرياضية.