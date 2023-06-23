لخدمة الشباب.. رئيس مدينة سفاجا: إقامة مركز شباب منطقة كيلو 8

أجرى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جولة تفقدية بمنطقة كيلو 8؛ لمعاينة عدد من الموقع المخصص لإقامة مركز شباب منطقة كيلو 8؛ لخدمة أهالي المنطقة، يرافقه مدير إدارة الشباب والرياضة بالمدينة رامي النجار.

كما تفقد رئيس المدينة الموقع ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار حتى يتمكن جهاز التعمير بالبحر الأحمر من بدء الأعمال واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه من المتوقع إقامة مبنى إداري على مساحة 400 متر مربع وملاعب على مساحة 3000 متر مربع.

وأشار رئيس المدينة إلى حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة مصر 2030، بتوفير ملاعب رياضية متنوعة لممارسة الرياضة، واستقطاب الشباب والنشء وخلق ارتباط المستفيدين منهم بالمشروعات الثقافية والتطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التي تحرص مراكز الشباب على تقديمها، وتمكن القائمون على العمل بمؤسسة الشباب والرياضة من تنفيذ المشروعات الرياضية وغيرها بصورة أفضل.

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