الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي بلؤلؤة الصعيد

كلية علوم الأرض
كلية علوم الأرض

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيب من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات في بني سويف، افتتاح كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف، والتي تعد واحدة من الكليات الفريدة من نوعها داخل مصر والشرق الأوسط، وتأتي الكلية ضمن الكليات لتلبية احتياجات الدولة وضمن رؤية مصر 2030، ولخدمة المجتمع، إذ أن كلية علوم الأرض لا يوجد مثلها سوى بالمملكة العربية السعودية، وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض.

وجاءت فكرة إنشاء الكلية للتطور السريع والمتلاحق للعلوم الحديثة وتطبيقاتها في الصناعة وازدياد الطلب على تحديث قدرات الأفراد للنهوض بالصناعة والمجتمع داخل وخارج الجامعة، ونظرا لتداخل التخصصات والمجالات العلمية على بعضها البعض فإنه أصبح من الضروري ربط الجامعات ومؤسسات الصناعة من خلال البرامج الدراسية المتخصصة والمتطورة، وتعتمد التنمية الصناعية في أي دولة على توافر مصادر الطاقة والمواد الخام (ثروات معدنية وطبيعية) والموارد المائية ومن هنا جاءت فكرة إنشاء كلية علوم الأرض لتشارك في التنمية الصناعية بالدولة.

كلية علوم الأرض تضم عددا من الأقسام العلمية وهي قسم الجيولوجيا الهندسية، والثروة المعدنية، وجيولوجيا المياه والبيئة، ويتم من خلال تلك البرامج تأهيل الطلاب لدراسة المقترحات والحلول للمشاكل التي تقابل العالم في تلك المجالات، كما يجري العمل خلال الفترة القادمة على افتتاح أقسام جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي، والجيوفيزياء، حيث تحتوي الكلية على معامل وقاعات تدريب مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب الطلاب وعدد من المكتبات التي تحتوي على بعض المعادن في دراسة الطلاب.

وتعتمد كلية علوم الأرض على الارتقاء بالبحث العلمي والخدمات المجتمعية، إذ تسعى إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة، وتخريج دفعات متخصصة في مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية، والبترول، والثروة المعدنية، والآثار البيئية، وتزويدها بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل.

التنمية الصناعية الثروة المعدنية المشروعات القومية والخدمية والتنموية المملكة العربية السعودية جامعة بني سويف ضمن رؤية مصر 2030

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