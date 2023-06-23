الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين في حادث تصادم ببني مزار بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مركبتيّ "توك توك"، بطريق قرية اعطو التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم لمستشفى التكامل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم "توك توك" بآخر بالطريق الزراعي أمام قرية اعطو بمركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف لمكان الحادث، حيث تبيّن أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم شخصين مقيمين بقرية اعطو، وأخر مقيم بقرية الجرنوس.

وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص تصادم توك توك بآخر بسبب السرعة الزائدة طريق قرية أعطوا بمركز بني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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