يمكنك التسجيل إلكترونيًا.. رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024.. يتزايد البحث الآن عن لينك تقديم الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024 إلكتروني، حيثُ جاء ضمن الموضوعات الأكثر اهتمامًا وبحثًا بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر.

ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024 لتسجيل الراغبات، لذا تستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير كيفية التقديم إلكترونيًا وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويتم التقديم إلكترونيًأ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث يوفر الموقع كافة المعلومات المطلوبة عن التنسيق، وكذلك معلومات عن كل نوع تعليم وخريطة التنسيق وغير ذلك من الخدمات.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024 وخطوات التسجيل

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023-2024 إلكتروني.. بالمحافظات بالتسجيل في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، من خلال موقع الوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التنسيق من خلال الضغط هنــــــــــا.

بعد ذلك الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور.

يسجل الطالب حساب شخصي.

بعد ذلك يقوم بالضغط على الدخول للتنسيق.

يحب قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتنسيق.

يجب متابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.

مراجعة الراغبات التي تم تسجيلها.

ثم الضغط على حفظ الراغبات.

بعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

كيفية التقديم للصف الاول الثانوي 2023/2024 إلكترونيًا

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يجب أن يتم إلكترونيًا وذلك في جميع محافظات الجمهورية، كما شددت على هذا الأمر لجميع الطلاب الذين يتقدمون على تنسيق الصف الأول الثانوي.