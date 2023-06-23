الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. روشتة الوقاية من التسمم الغذائي خلال مناسك الحج

التسمم
التسمم

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من التعرض للإصابة بالتسمم الغذائي خلال أداء مناسك الحج لعام 2023.

وأكدت الوزارة في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بدنك الصحي يعينك على أداء مناسك الحج بصورة أفضل".

ونرصد في السطور التالية مجموعة نصائح نقلًا عن موقع “CDC” البريطاني، حول كيفية الوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائي..

الاهتمام بالنظافة:
اغسل يديك ونظف اي أسطح قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام، و يمكن أن تعيش الجراثيم في العديد من الأماكن حول المطبخ، بما في ذلك اليدين والأواني وألواح التقطيع وعلى الأسطح.

فصل الأطعمة عن بعضها:
افصل اللحوم النيئة والدجاج والدواجن الأخرى والمأكولات البحرية والبيض عن الأطعمة الجاهزة للأكل والخضروات والفواكه، استخدم ألواح تقطيع منفصلة واحتفظ باللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى في الثلاجة.

الطهي جيدا:
طهي الطعام في درجة حرارة داخلية آمنة  لقتل البكتيريا الضارة ويمكن استخدام مقياس حرارة الطعام.

درجة تبريد عالية:
يجب أن تكون درجة حرارة الثلاجة لا تزيد عن 9 درجة مئوية ويجب أيضا القيام بتبريد بقايا الطعام في غضون ساعتين من الطهي أو في غضون ساعة واحدة إذا تعرض الطعام لدرجة حرارة أعلى من 90 درجة فهرنهايت، كما هو الحال في السيارة الساخنة.

ووفقًا للتقرير، يمكن لأي شخص أن يصاب بالتسمم الغذائي، ولكن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضًة للإصابة بالمرض. 

وتشمل هذه المجموعات:

البالغون بعمر الـ60 عام وما فوق.
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
الأشخاص الذين تضعف أجهزتهم المناعية بسبب الظروف الصحية أو الأدوية المستخدمة لعلاجهم ، بما في ذلك مرضى السكري أو أمراض الكبد أو الكلى أو فيروس نقص المناعة البشرية او الإيدز أو السرطان او أمراض القلب.
النساء الحوامل.

الأغذية الممنوع تناولها 

الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة.
الحليب والعصائر غير المبسترة.
الجبن الطري ما لم يتم تصنيفها على أنها مصنوعة من الحليب المبستر.

يجب التواصل مع البعثة الطبية  إذا كان هناك اى أعراض شديدة مثل:

الإسهال.
الحمى.
الإسهال الدموي.
الكثير من القيء بحيث لا يمكنك الاحتفاظ بالسوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف.
الجفاف الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق.
الشعور بالدوار عند الوقوف.
وعدم التبول نهائيا.
التبول كثيرًا.

أداء مناسك الحج الاهتمام بالنظافة الإصابة بالتسمم البعثة الطبية المصرية البكتيريا الضارة الخضروات والفواكه النساء الحوامل فيروس نقص المناعة البشرية

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