الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسين خضير: المشاركة الرئاسية بقمة "ميثاق التمويل" توثيق لدور مصر الدولى

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة باريس، لبحث ميثاق التمويل الجديد، تعكس دور مصر في دعم المبادرات الدولية، والحرص على إنجاح مختلف الجهود الجماعية العالمية لتخطي الأزمة الراهنة.

وأوضح "خضير"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، واحدة من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا، وإيجاد حلول للتخلص من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال وكيل صحة الشيوخ إن مصر تسهم بدور فاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، كما أن تجربتها التنموية شديدة الأهمية، والتي أثبتت للعالم كله أن بالإمكان إنشاء عاصمة إدارية جديدة وعشرات المدن الجديدة وتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال البنية التحتية.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

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