الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة لافتتاح مجمع الشفاء الطبى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وذلك خلال وصولهما الديوان العام لمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الصحة، خلال زيارته، مجمع الشفاء الطبي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والذي تم إنشاؤه من خلال تطوير مستشفيى التضامن والمبرة، وربطهما بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمع طبي لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك بتكلفة إنشائية نصف مليار جنيه.

ويضم مجمع الشفاء الطبي أكثر من 300 سرير داخلي، كما يضم أقساما للاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي، وغيرها من الأقسام المتخصصة، والتي سوف تكون إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد.

وتم تجهيز مبنى مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على أحدث طراز، كما تم تجهيزه بأعلى أجهزة متطورة، وتم توفير الكوادر الطبية، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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التأمين الصحي الاستيعابية الجناح البحري الخدمات والرعاية الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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