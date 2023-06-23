الجمعة 23 يونيو 2023
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محافظات

محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ211 ألف حالة مايو الماضى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لـ211 ألف حالة على مدار شهر مايو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية، شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح تقرير صادر عن مديرية الصحة أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال مايو الماضى خدمات طبية وعلاجية  لعدد 211 ألف حالة، منها 160 ألف بالعيادات الخارجية، و51 ألف بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 8266 عملية جراحية و468 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ1011 مريضا بإجمالي 11833 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ2000 مريض بإجمالي 7830 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821 حالة، وأشعة تليفزيونية لـ4133 حالة، وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439  تحليلا، ورسم قلب لـ3768 حالة، وحالتي مناظير و24 دوبلر، و248 إيكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ51652 حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ705 مرضى، وحضانات لـ630 طفلا.

 

محافظ المنيا خدمات طبية لـ 211 ألف حالة العيادات الخارجية والأستقبال والطوارئ مديرية الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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