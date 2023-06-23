الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. نادي سينما الأوبرا يعرض "موسيقى في بر مصر" بالإسكندرية

جريدة الدستور

يعرض نادي سينما الأوبرا، الفيلم التسجيلي: "موسيقى في بر مصر "الزمان" وذلك في السابعة مساء غد السبت، بمسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية".

يأتي ذلك في إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والمركز القومي للسينما، واحتفالًا باليوم العالمي للموسيقى. 

ويعقبه ندوة تستضيف كل من الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه، بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، المخرجة حنان راضي، والدكتور مدحت عبدالسميع، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، ومن إعداد سماح عبداللاه.

الفيلم من إنتاج قنوات النيل المتخصصة ويستعرض إسهامات مصر في التطور الموسيقى منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم.

الدكتورة رانيا يحيى الدكتور مدحت عبد السميع الدكتور خالد داغر الأوبرا المصرية الاسكندري الإسكندرية الأوبرا الاستاذ

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