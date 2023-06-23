رئيس جامعة عين شمس يتفقد مستشفى طب المسنين "الشهيد أحمد شوقى"

تفقد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مستشفى "الشهيد أحمد شوقي" لطب المسنين التابعة لمستشفيات الجامعة، يرافقه الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة عن جامعة عين شمس، أن الدكتور محمود المتيني تفقد أجنحة المستشفى بمناسبة الاحتفالية التي تم تنظيمها عقب حصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليا؛ ليكون أول مستشفى جامعي في مصر يحصل على هذا الاعتماد.

ويعتبر مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأول والرائد في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر وعلاج ومتابعة كل الأمراض المزمنة للمسنين.

ويشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كل الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين وعيادة عظام المسنين من مرضى الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان، وأيضا عيادات للكشف المبكر وعيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان والدمنشيا المتقدمة.

ويحتوي المستشفى على رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة 30 سريرا وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضى الذاكرة.