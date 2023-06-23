الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مروج "الأيس" فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن أسيوط عن ضبط (أحد الأشخاص–له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية من مخدر الآيس “الشابو”- مبلغ مالى–2 هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الأمن الوطنى- الأمن العام الأسلحة والذخائر غير المرخصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ضبط العناصر الإجرامية مخدر الآيس الشابو مديرية امن أسيوط

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