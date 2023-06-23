الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في غياب صلاح.. فيتوريا يتختار قائد الفراعنة بطريقة جديدة

فيتوريا
فيتوريا

أبلغ البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى لاعبى الفراعنة خلال المعسكر الأخير، بألية جديدة يتم اختيار قائد المنتخب بناءا عليها دون العمل بنظام الأقدمية الذى كان متبع طوال الوقت فى صفوف الفراعنة، قبل ان يتم تغيير هذا النظام مؤخرا.

وكان حسام البدرى المدير الفنى السابق للفراعنة هو أول مدير فنى يتجاهل مبدأ الأقدمة عندما منح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول شارة قيادة منتخب مصر، مع الحفاظ على تنفيذ مبدأ الأقدمية على باقى اللاعبين.

وجاء فيتوريا ليكمل ما فعله حسام البدرى، مع تعديل بسيط يكمن فى عدم العمل بمبدأ الأقدمية حتى فى غياب محمد صلاح على أن يتم الاختيار وفقا لرغبة المدير الفنى.

وقرر روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إلغاء مبدأ الأقدمية في اختيار كابتن منتخب مصر، على أن يقوم هو باختيار كابتن المنتخب في كل مباراة.

واعترض فيتوريا خلال حديثه مع حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى، على هامش المعسكر الأخير على مبدأ الأقدمية فى اختيار قائد الفراعنة.

وبرر المدرب البرتغالى قراره بأنه يرغب فى منح شارة القيادة، للاعب صاحب شخصية قوية ومؤثرة في اللاعبين، لذا قرر أن يتم اختيار قائد المنتخب في كل معسكر ومباراة وفقا للظروف المحيطة بكل مباراة والأسماء الموجودة في كل معسكر.

وحقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره الغينى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024، قبل أن يلتقى وديا مع جنوب السودان فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة وانتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، منحت فيتوريا مظيدا من التوفيق وتحقيق الأهداف المطلوبة خلال معسكر يونيو .

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