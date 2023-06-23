شرطة التعمير تضبط 81 قضية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (81) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبان – محلات دون ترخيص– بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.