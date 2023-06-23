الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير تضبط 81 قضية خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (81) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبان – محلات دون ترخيص– بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

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