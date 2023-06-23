الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 165 قضية تهرب من الضرائب خلال 24 ساعة

الضرائب
الضرائب

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 165 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

إحكام السيطرة الأمنية استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الضرائب الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية قطاع الأمن الاقتصادي لمباحث الضرائب والرسوم مباحث الضرائب والرسوم

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