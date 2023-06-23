كشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل مواطن فى المعصرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم)، وتبين قيام (شقيق طليقة المذكور، ونجليه – مقيمين بدائرة القسم) بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.