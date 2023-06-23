الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تصدر أكثر من 5 آلاف ترخيص عمل لأجانب خلال 8 أشهر

وزارة العمل
وزارة العمل

أصددت وزارة العمل بإصدار 5224 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 5452 ترخيصا، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى مارس 2023.

كما تم خلال تلك الفترة وفقا لآخر إحصاء للوزارة، بإعفاء (2039) من شروط الاستقدام، وإلغاء (261) ترخيص عامل أجنبي.

وعلى جانب آخر، قامت الوزارة، بإصدار 28 ترخيصا لشركة إلحاق عمالة لأول مرة ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1381 شركة.

كما قامت الوزارة بتجديد تراخيص (37) شركة إلحاق عمالة مصرية في الخارج، وإيقاف عمل ترخيص لشركة إلحاق عمالة.

وكانت قد تمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، من استرداد مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تقدر بمبلغ  326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها، من خلال القيام بتسوية المنازعات أو العمل على صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول الضمان والمعاشات للعمالة، وذلك وفقا لآخر إحصاء للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى مارس 2023. 

وجرى توثيق 33949 عقد عمل، منهم 26898 عقد عمل من خلال الملحقين العماليين بعدد 8 مكاتب عمالية بالخارج، و7051 عقد عمل من خلال وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج. 

كما تم توفير 5882 فرصة عمل للمصرين بالخارج، وبحث 2183 شكوى عمالية بالخارج، في حين تم تسوية 1623 شكوى عمالية بالخارج بالطرق الودية.  

وبلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العمالية التي تم تقديمها من خلال المكاتب العمالية بالخارج عدد 24914 عاملًا.

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