الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس لانفرانكو بيكاري أسقف بافيا

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم ذكري القديس لانفرانكو بيكاري أسقف بافيا، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولد لانفرانكو بيكاري فى عام1134م في مدينة غروبيلو في عائلة بيكاري النبيلة (أو دي بيكاريا). تم تكريسه أسقفاً لمدينة بافيا من قبل البابا ألكسندر الثالث في عام 1181م. قد كتب خليفته الأسقف برناردو بالبي سيرة حياة لانفرانكو بعد وفاته بفترة وجيزة. كتب عن حياة وموت ومعجزات الأسقف لانفرانكو .

وتابع: من هذه الكتابة ومن العديد من المساهمات الببليوغرافية الأخرى ، تبرز شخصية لانفرانكو الكاريزمية: ودود مع الخير ،قوي أمام الشر والظلم. كانت حياته بمثابة إنجيل متجسد بين الناس يعيش بتقوي شديدة ، مدافعاً عن حقوق الفقراء عطوف عليهم. بفضل عمل القديس لانفرانكو ، تم بناء مستشفى الحجاج ، الذي عُرف فيما بعد باسم مستشفى القديسين جورج ولانفرانكو ، بجوار كنيسة غروبيلو في عام 1180 لضمان مساعدة الحجاج وعابري السبيل وإعطاء الصدقات. كانت مدينة غروبيلو تقع على الطريق القديم لطريق فرانشيجينا ، وهو طريق يسلكه الحجاج القادمون من شمال أوروبا ، وكانوا في طريقهم إلى روما أو الأرض المقدسة.

وتابع: فظل لانفرانكو مدافع عن سلطة الكنيسة في فترة نشبت فيها نزاعات بين البابوية والسلطات العلمانية ، بين الغويلفيين والغيبيليين. ودافع بقوة عن الممتلكات والامتيازات الكنسية ، ولهذا السبب سرعان ما لم يعجبه القناصل الذين حكموا بلدية بافيا ، انتهى بها الأمر إلى التشهير والمضايقة من قبل عدد معين من المواطنين المؤثرين في بافيا. وصل الوضع إلى درجة خطيرة لدرجة أن الأسقف أجبر على مغادرة بافيا والذهاب إلى روما ، حيث وجد المشورة الروحية والدعم من البابا. فعاد الى بافيا وتقاعد دير فالومبروسان ، الذي كان لا يزال معروفًا باسم سيبولكرو (بالقرب من المدينة ولكن ليس داخل أسوارها) ،فظل يمارس حياة الصلاة والتقوي ، ويقوم بخدمة وكنس الدير وإعداد الطعام كباقي الرهبان. وكان يقدم النصائح الروحية لمن طلب منه المشورة.

موضحًا: وبعد ن شاخ في العمر والقداسة رقد في الرب في 23 يونية 1198م . كما يظهر من رسالة من البابا إنوسنت الثالث بتاريخ 8 أغسطس من ذلك العام إلى برناردو بالبي ، أسقف فاينسا ، والتي أرسله فيها كخليفة لانفرانكو في بافيا.