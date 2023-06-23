"إيني" تستحوذ على "نبتون إنرجي" للتنقيب عن النفط في صفقة بـ4.9 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالية "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الجمعة، أن المجموعة توصلت مع شركة النفط والغاز "فار إنرجي" إلى اتفاق للاستحواذ على "نبتون إنرجي" الرائدة في استكشاف وإنتاج الغاز في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا وإندونيسيا وأستراليا.

وقال ديسكالزي تعليقًا على الصفقة البالغة قيمتها 4.9 مليار دولار، إننا "نكتسب محفظة عالية الجودة ومنخفضة الكربون".

وأضاف: "نؤمن بأن الغاز هو مصدر أساسي وجسر لانتقال الطاقة العالمي وملتزمون بزيادة حصتنا من إنتاج الغاز الطبيعي إلى 60بالمئة بحلول عام 2030".

وأشار ديسكالزي إلى أن "نبتون إنرجي" ستساهم في الغالب بأصول الغاز في محفظة "إيني"، مردفًا: "علاوة على ذلك، فإن التداخل الجغرافي والتشغيلي مثير للدهشة، حيث يزداد حجم "فار إنرجي"، المدرجة في بورصة أوسلو ومملوكة بنسبة 63بالمئة لعملاق الطاقة الإيطالي، في زيادة إنتاج الغاز والمزيد من فرص التقاط وتخزين الكربون في بحر الشمال".

ولفت ديسكالزي إلى أن مكانة "إيني" تتعزز كأول شركة دولية في الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز للأسواق الأوروبية، فضلا عن تزايد تواجد إيني قبالة سواحل إندونيسيا.

تجدر الإشارة إلى ان شركة "نبتون إنرجي" تنتج النفط والغاز من حقول في ثماني دول؛ أبرزها "المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا والجزائر وهولندا وإندونيسيا"، كما تشترك في ترخيص مع شركة إيني، وتنتج نحو 135 ألف برميل يوميا، ويتكون ثلاثة أرباع إنتاجها من الغاز الطبيعي، والذي يتم إنتاج حوالي 10% منه من مياه المملكة المتحدة.

وتتوقع "إيني" أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في النمو، نظرًا لكونه أقل في الانبعاثات الكربونية، مما سيساعد على استخدامه كجزء من التحول إلى الطاقة المتجددة، لذلك تسعى المجموعة لجعل 60 بالمئة من إنتاجها على مستوى المجموعة من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.