إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات للاحتلال على نابلس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرات انطلقت في قرى بيت دجن وبيتا بنابلس، وذلك تنديداً بالاستيطان، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

وفي القدس المحتلة، أدى نحو ٥٠ ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة التي فرضها على مداخل مدينة القدس.