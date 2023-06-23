الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الشعب يرفع البطاقة الحمراء فى وجه مرسى ويطالبه بالتنحى

جريدة الدستور

تعرض قناة “الوثائقية” سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض من خلالها الأحداث التي طالت مصر في هذه الفترة الزمنية العصيبة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكان يوم 23 يونيو عام 2013، ملتهبًا كعادة باقي الأيام السابقة لمجيئه، حيث حبست مصر أنفاسها ترقبًا لمظاهرات 30 يونيو.

الضربات الاستباقية من جماعة الإخوان وأنصارها بدأت بالاعتصام داخل ميدان رابعة العدوية، وهنا بدأ سكان مدينة نصر يعانون ضجيج الزاحفين إلى الميدان دعمًا لمرسي وجماعته، فكان الحل من وجهة نظرهم إما السفر أو الجلوس في المنازل حتى إشعار آخر.

حاول أعضاء الجماعة في كل مكان حصار حركة تمرد ومنعها من جمع التوقيعات مع تلويح باستخدام العنف.

وفي هذا اليوم أعلنت النقابات المستقلة في مصر عن المشاركة في 30 يونيو بجميع أعضائها، والمواطنون في أغلب أرجاء المحروسة ينظمون سلاسل بشرية اعتراضًا على حكم الجماعة.

وأعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك عن أن الجيش لن يسكت عن ترويع الشعب المصري وسيقف حاجزًا أمام فتنة الانقسام المجتمعي.

بث المؤسسات الأمنية المصرية رسائل اطمئنان مفادها لن نطلق النار على المتظاهرين، والقوى السياسية المصرية ترفع بطاقة حمراء في وجه محمد مرسي وتطالبه بالتنحي وتقديم المصلحة الوطنية قبل اندلاع بركان الخروج ضده.

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان الوثائقية قناة الوثائقية 23 يونيو عام 2013 الإخوان حكم الإخوان محمد مرسي

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