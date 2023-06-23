الجمعة 23 يونيو 2023
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محافظات

حدائق وعبارات نهرية.. انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمراكز والأحياء على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

يأتي هذا بالإضافة إلى فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والأحياء، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع ادارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدنى لتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين.

وأوضح إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

إجراءات الاحترازية إدارة المخلفات الصلبة استعدادا لعيد الأضحى المبارك الإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى التخلص من المخلفات الحفاظ على النظافة العامة السلع المعروضة الشكاوي الحكومية الموحدة

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