الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولى: مصر من أكثر الوجهات السياحية شهرة وتفضيلًا فى إفريقيا

أبو الهول
أبو الهول

أكد تقرير دولي أن مصر من أكثر الوجهات السياحية شهرة وتفضيلا في إفريقيا، وتجذب عددًا كبيرًا من الزوار كل عام نظرًا لتاريخها الغني وتراثها الثقافي ومعالمها المميزة.

وأشار موقع "ترافل نوار" الدولي المتخصص في السفر  والسياحة إلى إعلان الحكومة المصرية عن استحداث تأشيرة دخول جديدة للسياح الأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يومًا في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار.

وقال التقرير الدولي إن وزارة الداخلية أوضحت أن رسوم أنواع التأشيرات الأخرى ستبقى دون تغيير، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تخفيف متطلبات التأشيرة للسياح من مختلف الجنسيات في محاولة لتحفيز صناعة السياحة فيها.

وأشار التقرير إلى أنه في مارس بدأت الحكومة بالفعل في تخفيف قيود التأشيرات للسياح من الصين وإيران والهند وتركيا والمغرب والجزائر، وترافقت هذه الخطوة مع خطط أولية لإدخال برنامج تأشيرة الدخول المتعدد.

وأكدت خبيرة أمريكية بمجال السفر وصناعة الطيران أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، وأن قطاع السياحة المصري يشهد انتعاشًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لموقع "إيرلاين ديستيناشن" الأمريكي المتخصص في أخبار السفر والطيران.

وأشارت الخبيرة الأمريكية كاثرين ميلز، إلى أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في البلاد.

وأوضحت أن هذه التسهيلات تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة الشنجن وكندا ونيوزيلاندا واليابان وأستراليا.

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