22 ألف مخالفة مرورية وضبط 285 دراجة نارية في حملات أمنية مكبرة

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 285 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22839 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية المكبرة.