ضبط سيدة تقود تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات فى الموسكى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط "إحدى السيدات- بدائرة قسم شرطة الموسكى" لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين، بأسلوب "كسر الزجاج"، بالاشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية"، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما: جهاز "تابلت"- عدد 2 هاتف محمول "مجهولي المصدر"- أجنة حديدية- جاكوش- سيارة ملك وقيادة أحدهما.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة"، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.