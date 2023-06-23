ضبط 8 أسلحة نارية وقضايا مخدرات وهاربين من أحكام في المنيا

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية استهدفت دائرة(مركزى شرطة أبو قرقاص – دير مواس).

أسفرت جهودها عن ضبط (8) قطع سلاح ناري عبارة عن (3 بنادق آلية–2 بندقية خرطوش –طبنجة –2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (8 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

كما ضبطت قضيتي اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين"لإثنين منهم معلومات جنائية")، وجرى تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة.

تم تتخاذ الإجراءات القانونية.