الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رادار المرور" يرصد 35843 مخالفة تجاوز سرعة

مخالفة تجاوز سرعة
مخالفة تجاوز سرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. 

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35843 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

استراتيجية وزارة الداخلية الحد من وقوع الحوادث الإدارة العامة للمرور الحوادث على الطرق الحملات المرورية تطبيق قانون ولوائح المرور جهزة وزارة الداخلية تكثيف الحملات المرورية خلال 24 ساعة

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