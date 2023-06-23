الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 146 سلاحا ناريا في حملات مكبرة

سلاحا ناري
سلاحا ناري

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط  146 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهما، وذلك على النحو التالي: 9 بنادق آلية، 15 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، 112 فردا محليا، 219 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، وضبط 248 قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وجاري استمرار الحملات المكبرة.

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