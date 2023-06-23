الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"انشطار الحكايات العابرة".. كتاب جديد لممدوح رزق عن دار غراب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "انشطار الحكايات العابرة" قراءات في القصة القصيرة العربية للناقد ممدوح رزق.
وقال ممدوح رزق، إن الكتاب يتضمن قراءات في أعمال لصفاء النجار، لؤي حمزة عباس، عبد الله ناصر، سعاد سليمان، ضياء جبيلي، طارق إمام، عزة رشاد وغيرهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الدستور"،  نشرت معظم هذه القراءات في جريدة "أخبار الأدب" المصرية على مدار السنوات السابقة وتمثل تأويلا متعددا  لطبيعة الفن القصصي في الكتابة العربية المعاصرة.

و ممدوح رزق فهو كاتب وناقد مصري، رئيس تحرير مجلة "الناقد" الثقافية
صدرت له العديد من المجموعات القصصية والشعرية والروايات والمسرحيات والكتب النقدية والمترجمة، كما كتب العديد من سيناريوهات الأفلام القصيرة.
ترجمت نصوصه إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، يقوم بتدريس القصة القصيرة في ورشته للكتابة الإبداعية، و اختيرت قراءاته وأبحاثه النقدية كمصادر للعديد من الدراسات الأكاديمية.

كُتبت العديد من الدراسات والقراءات النقدية عن أعماله، و اختيرت قصته القصيرة "اللعب بالفقاعات" ضمن المجموعة القصصية "أصوات معاصرة" التي تُدرّس لدارسي اللغة العربية (طلاب المستوى المتقدم)، غير الناطقين بها، كنموذج للقصة العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون الأمريكية.

كما اختير كتابه "هل تؤمن بالأشباح؟" عن كلاسيكيات القصة القصيرة كمرجع دراسي لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأقصى، حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مؤسسة ناجي نعمان الأدبية بلبنان تكريمًا عن الأعمال الكاملة 2022.

غلاف الكتاب
ممدوح رزق دار غراب للنشر والتوزيع قراءات في القصة القصيرة صفاء النجار طارق إمام

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