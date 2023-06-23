سلطة الطيران المدنى تشارك فى مؤتمر "التركيز على إفريقيا"

شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني، في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تحت عنوان "التركيز على إفريقيا"، وعُقد في أديس أبابا على مدار يومي 20 و21 يونيو، بحضور المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا ورئيسة مفوضية الطيران المدني الإفريقي، والعديد من رؤساء شركات الطيران الإفريقية ومصنعي الوقود العالمية وممثلي البنوك وشركات السياحة الإفريقية، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وضرورة التواجد المصري في كافة المؤتمرات والفعاليات المهمة التي من شأنها تدعيم صناعة النقل الجوي في القارة السمراء.

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات المهمة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاوني يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتي تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الإفريقية من خلال سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم في مساعدة صناعة النقل الجوي الإفريقية على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدني الدولية والأمم المتحدة، وتعزيز المسارات المهنية في مجال الطيران ويكفل تنوع الكفاءات والمهارات العاملة؛ لتلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة النقل الجوي.

ومثل وزارة الطيران في هذا المؤتمر، الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، الذي أكد خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر على حرص وزارة الطيران المدني المصري بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الدائم مع الأشقاء الأفارقة، من أجل تحقيق المنفعة العامة المشتركة والتكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوي الإفريقي، وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة التي تسهم في تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية، وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماء المفتوحة.