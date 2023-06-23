خلافات المصاهرة تنتهي بجريمة قتل في نبروه

شهد مركز نبروه صباح اليوم الجمعة، حادث بشع حيث أنهى مواطن حياة صهره بطعنة نافذة في مركز نبروه، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية.

تم تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقي أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمقتل شخص بطعنة سكين بقرية كفر الدكروري دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مقتل عطية محمد عرابي 45 سنة، مقيم بكفر الدكروري، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر وجروح متفرقة في الذراعين، وبسؤال المتواجدين اتهموا زوج شقيقته بإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلاف بين القاتل وزوجته شقيقة المجني عليه وتركها منزل الزوجية.