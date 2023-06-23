رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع رافائيل جيريرو حتى 2026

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم، عن تعاقده مع البرتغالي رافائيل جيريرو ظهير أيسر بورسيا دورتموند، في صفقة انتقال حر.

ورحل جيريرو عن بورسيا دورتموند بنهاية عقده مع الفريق.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع جيريرو البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وعبر جيريرو عن سعادته بالانتقال لـ بايرن ميونخ، معلقًا:"عندما جاءت المكالمة من بايرن ميونخ ، اتخذت قراري بسرعة. إنه لشرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير وأنا أيضًا أقدر حقًا توماس توخيل من وقتنا معًا في دورتموند".

وأضاف:"أنا لاعب أحب دائمًا الاستحواذ على الكرة - الأمر يتعلق بالسيطرة على المباراة وأريد صنع الفرص. سأفعل كل شيء للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. هذه هي فلسفة بايرن ميونخ ".

وبدأ جيريرو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق كليرفونتاين، وتدرج في المراحل العمرية للنادي ثم انضم لفريق كان تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2010 قبل أن يلتحق بالفريق الأول في النادي في صيف 2012، وانتقل لفريق لوريان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانتقل جيريرو لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، وشارك في 224 مباراة بقميص الفريق وسجل 40 هدفًا وصنع 50 لزملائه.

وخلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، لعب جيريرو 36 مباراة بقميص بروسيا دورتموند وسجل 6 أهداف وصنع 14.

ومع منتخب البرتغال، شارك في 64 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، كما تُوج معهم ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.

وقال يان كريستيان دريسن ، الرئيس التنفيذي لبايرن: "رافائيل جويريرو كان أحد أفضل اللاعبين وأكثرهم ثباتًا في الدوري الألماني منذ سنوات. إنه متعدد الاستخدامات ولديه خبرة دولية ، ويلائم الفريق من حيث الشخصية والرياضة. نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من التوقيع معه وأنه سيرتدي قميص نادي بايرن ميونخ في المستقبل. نحن والمدرب ، بصفتنا المسؤولين ، نتفق على أنه سيثري بلا شك لعبنا ".