الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 ملايين لـ"بيت الروبي" في 3 أيام.. ويستعد لـ"وجبة العيد الدسمة"

الروبي
الروبي

تصدر فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، قائمة إيرادات شباك التذاكر بعد 3 أيام من طرحه بدور العرض السينمائي للمنافسة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

وتخطى فيلم «بيت الروبي» حاجز المليونيّ جنيه، لتصل إجمالي إيراداته حتى مساء أمس الخميس، إلى 3 ملايين و29 ألفًا و760 جنيهًا، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمة في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج «سينرجي فيلمز».

وجاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الثانية بإيرادات 67.743 جنيه، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وتامر هجرس.

واحتل المركز الثالث، فيلم «يوم 13»، بإيرادات وصلت إلى 55.666 جنيه، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الرابعة بإيرادات، وصلت إلى 10.032 جنيهًا، ويشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس، وعدد من نجوم الكوميديا.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات وصلت إلى 4,758 جنيهًا، ليأتي في المركز الخامس وهو بطولة: نسرين أمين، ومصطفى غريب، وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت أمس، إلى 212 جنيهًا، وهو من بطولة: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 590 جنيهًا.

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