الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مبادرة 100 مليون صحة تقضي على فيروس "سي"

فيروس سي
فيروس "سي"

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" إنجاز مبادرة 100 مليون صحة في القضاء على فيروس "سي" في مصر، والذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت شوطًا طويلًا في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية، والتي كانت شاهدة على إحداث تطور ضخم جدا في منظومة الصحة المصرية.

وأضاف أن مبادرة 100 مليون صحة تصدت وقضت على فيروس سي عند ملايين المواطنين المصريين، ولاقت ترحيبًا عالميًا، حتى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة المصرية في هذا المجال.

مصر تسعى لنظام تكافلي صحي اجتماعي يقدم خدمات بجودة عالية لكل الفئات

كما أكد أن الدولة المصرية شهدت بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية، وهناك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي لم يصل إلى القاهرة لكنه بدأ في مدن القناة وتسعى الدولة المصرية من خلالها إلى وضع نظام تكافلي صحي اجتماعي يقدم خدمات صحية بجودة عالية لكل فئات المجتمع المصري دون أي تمييز.

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