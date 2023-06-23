لتوفير الاحتياجات.. وزير الموارد المائية يتفقد حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حالة الري بزمام ترعة بورسعيد، للتأكد من التزام الوزارة بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطة الشرب عند الكيلو 31.5 من ترعة بورسعيد، والتي تغذي مدينة بورسعيد باحتياجاتها من مياه الشرب.

والتقى وزير الري مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان، وتمت مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وزير الموارد المائية يتفقد حالة الري

كما تفقد وزير الري والموارد المائية، يرافقه الغضبان كلا من ترعة بورسعيد، ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، وتبين قيام أجهزة وزارة الري باستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد، ووجه الوزير، أجهزة وزارة الري بالمحافظة باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد؛ لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.

وزير الموارد المائية يتفقد حالة الري

ووجه الوزير، الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة الانتهاء من التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد في المسافة من الكيلو 5ر32، وحتى النهاية خلال 10 أيام من الآن، والإفادة بتقرير عن انتهاء أعمال التطهير.

وزير الموارد المائية يتفقد حالة الري

وخلال الزيارة التفقدية، وجه "سويلم"، أجهزة وزارة الري بمحافظة بورسعيد بالاستمرار في تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة؛ لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.