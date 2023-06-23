الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومهن العالمي.. دعوة أممية لدعم حقوق الأرامل حول العالم

يوم الأرامل
يوم الأرامل

يحتفل العالم في 23 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للأرامل لدعمهم ومساندتهم لمواجهة أزمات الحياة وإعطائهم حقوقهم الكاملة.

وتعاني الكثير من الأرامل من صعاب وتحديات في الحياة بسبب مسؤولية تربية الأولاد بمفردهن والبحث عن عمل مناسب يكفي احتياجاتهن وأطفالهن، لذلك يتم الاحتفال بهذا اليوم عالميًا لتسليط الضوء على تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير من السيدات في كل دول العالم.

واعتمدت جمعية الأمم المتحدة اختيار هذا اليوم لنشر الوعي لدى المجتمعات ومعرفة معاناة السيدات الأرامل في أنحاء الدول، واختارت المؤسسة يوم 23 يونيو كتاريخ رسمي للوقوف بجانب السيدات الأرامل الذين يبحثون عن مساعدات معنوية ومادية كونهم يتحملون كل الأعباء والمسؤوليات.

وطالبت جمعية الأمم المتحدة بضرورة الوقوف بجانب السيدات الأرامل في جميع أنحاء الدول، وإطلاق معلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراضي والموارد الإنتاجية، فضلًا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعي التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها.

وأضافت الأمم المتحدة، يجب تكريم السيدات الأرامل من كل مكان وتوفير فرص عمل لهم كنوع من المساعدة الاجتماعية من الدولة وإتاحة فرص التعليم والتدريب لتحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يتجاهلن.

وتحتفل الأمم المتحدة سنويًا باليوم العالمي للأرامل لتحقيق الدعم النفسي والمادي لهؤلاء السيدات والاهتمام بتلك القضية في جميع أنحاء العالم لمساندة المرأة وحصولها على حقوقها وحشد الدعم الذي تحتاجه.

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