الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يقدم تقريره إلى اللجنة المركزية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور جيري بيلاي  تقريره إلى اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي ، المنعقدة حاليًا في جنيف في 21-27 يونيو 2023 لعقد أول اجتماع كامل لها بعد الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي في كارلسروه في عام 2022.

وقال الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي خلال كلمته، كانت الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي في كارلسروه ، بألمانيا ، بالفعل احتفالًا رائعًا لا يُنسى، وكان من الرائع رؤية أكثر من 4000 شخص يجتمعون للصلاة ومشاركة فرحة الشركة والعمل والتداول معًا في مختلف الأمور."

وتحدث عن سبب دعوة الجمعية للكنائس لمواصلة رحلتهم معًا كحج للعدل والمصالحة والوحدة، وتابع في تعزيز الزمالة، نحتاج إلى الاستمرار في تشجيع مشاركة والتزام الكنائس الأعضاء في حياة وعمل وشهادة مجلس الكنائس العالمي، تتقوى الشركة عندما ندرك دعوة ومواهب وخدمة كل شعب الله وليس فقط مجموعات مختارة من الناس.

- الدعوة لتعزيز الوحدة

كما تحدث عن دعوة مجلس الكنائس العالمي لتعزيز الوحدة، قائلا يتم تعزيز الزمالة من خلال تعاون أعمق ومنسق مع الشركات المسيحية التي هي جزء من الشركة إن إشراك الشباب في حياة الزمالة وعملها ضروري لاستدامة الرؤية والحركة المسكونية، وأشار "بيلاي" إلى أن الزمالة المسكونية تتعزز أيضًا من خلال التعاون مع الأديان الأخرى.

وأكد ففي الختام ، حاول تقريري التركيز على تمهيد الطريق للخطة الاستراتيجية الجديدة ، وتقديم بعض التفاصيل عن الاتجاهات المستقبلية مع العمل البرنامجي ، ومشاركة ما قمنا به في الأشهر الستة الماضية خاصة في مجالات البرنامج نأمل أن تكون كل هذه قد أعطت مؤشرا إلى أين نحن ذاهبون مثل مجلس الكنائس العالمي في المستقبل.

واختتم كلمته ببيان رؤية من خطابه الانتخابي كأمين عام لمجلس الكنائس العالمي، قائلاً، أتخيل مجلس كنائس عالمي موحد ومزدهر ومستدام وسياقيًا وعالميًا ، يصلي ويعبد ويشهد ويعمل معًا للتأثير على العالم وتحويله بمحبة المسيح وعدله وسلامه ومصالحته ووحدته ، والمشاركة في حكم الله الأرض وملء الحياة لكل الخليقة. 

الأمين العام لمجلس الأستاذ الدكتور الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي الحركة المسكونية اللجنة المركزية المصالحة المسيحي المسكوني

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