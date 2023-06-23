استطلاع جديد: بايدن سيخسر أمام ترامب إذا دخل مرشح ثالث فى سباق الرئاسة

أظهر استطلاع جديد أن مرشحًا من حزب ثالث سيحصل على أصوات كافية من جو بايدن، قد تؤدي لانتخاب دونالد ترامب كرئيس مقبل للولايات المتحدة في حالة إقرار هذا السيناريو في انتخابات 2024، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حيث أثر ظهور مرشح الحزب الثالث كورنيل ويست في بطاقة الاقتراع إلى جانب ترامب وبايدن، وخفض دعم بايدن إلى 40%، أي أقل بنقطة واحدة من 41% لترامب.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن هذه الأرقام تثير مخاوف الديمقراطيين من التأثير الضار على بايدن، مع استمرار استطلاعات الرأي في إظهار أن الناخبين يفضلون خيارًا آخر على بايدن.

- نسبة التأييد لحاكم جمهوري سابق كمرشح في الانتخابات

واختبر الاستطلاع دعم الناخبين للاري هوجان، الحاكم الجمهوري المعتدل السابق لماريلاند الذي ورد ذكره كمنافس على بطاقة بدون مسميات، وعند الاستطلاع وجهًا لوجه، يتقدم بايدن على ترامب بنسبة 47 إلى 45% بين الناخبين المحتملين، مع 6 نقاط بين الناخبين المستقلين.

وعندما يُعرض على هوجان كخيار ثالث، يحصل على 6% من الأصوات، لكن إدراجه يضيق السباق بين بايدن وترامب إلى التعادل.

استطلعت بيانات التقدم مرشحًا مستقلًا معتدلًا افتراضيًا في انتخابات عامة ضد بايدن وترامب، ويتلقى هذا المرشح دعمًا من 13% من الناخبين، لكنه يسحب المزيد من الأصوات بعيدًا عن بايدن، مما يمنح ترامب فوزًا ضئيلًا.

وقالت دانييل ديسيروث، المشرفة على نتائج الاستطلاع: "توضح استطلاعات الرأي التي أجريناها أن مرشحًا من شأنه أن يفسد بالتأكيد الانتخابات لصالح ترامب ويسلم بلادنا إلى التشدد اليميني".

وأوضحت ديسيروث أن الاستطلاع أجري في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو، وشمل 1625 ناخبًا محتملًا على المستوى الوطني.

وكان أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة "ذا إكسبرس" البريطانية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري المحتمل الوحيد، الذي يمكنه الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد جو بايدن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وهو مرشح محتمل لترشيح الحزب الجمهوري، قد لا يكون لديه فرصة في البيت الأبيض على الإطلاق.