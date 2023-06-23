إصابة 5 أطفال سقطت بهم لعبة ملاهى داخل مول شهير بالقليوبية

شهد مول شهير بمنطقة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، سقوط إحدى ألعاب الملاهى، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال، فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت أسماء المصابين، هي: أحلام أحمد عبدالرحمن 14سنة، كفر شبين اشتباه كسر بالزراعة الأيسر، وحبيبة محمد البجوتى 13سنة كفر شبين كدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود 11سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وليلى أحمد حسين17سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد سقوط لعبة ملاهي وإصابة 5 أطفال.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى إصابة 5 أطفال نتيجة سقوط لعبة ملاهي، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن الملاهي صادر لها قرار بالغلق قبل ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل أعلنت محافظة القليوبية، أنه تم التحفظ علي مكان الملاهى واللعبة وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص اللعبة وأسباب العطل والواقعة وفحص تراخيص المكان وملابسات عمله مرة أخرى بعد غلقها العام الماضي بسبب حادث مماثل.

وكشفت التحريات الأولية أن الملاهي صادر لها قرار غلق وتم تشمعيها بالشمع الأحمر، منذ فتره قصيره وجري إعادتها للعمل بالمخالفة

وكانت مدينة شبين القناطر بالقليوبية، انقلاب سقوط إحدى ألعاب الملاهى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأعلنت المحافظة خروج المصابين جميعا من المستشفى.



تحرر محضر بالواقع،ة حيث تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بالحادث، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع داخل ملاهى الدولفين إثر انقلاب لعبة بالأطفال أثناء اللعب.

