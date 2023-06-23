طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الزمالك وفاركو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع فاركو، اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويتولى طارق مجدي الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك وفاركو، ويساعده كلا من أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا.

وسيكون محمد علاء هاشم حكمًا لتقنية الفيديو VAR، ويساعده مصطفى عطية.

وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

بينما فاز فاركو على المصرية للاتصالات بهدف نظيف في دور الـ32 من كأس مصر.