مصطفى بكرى لـ"الشاهد": رأيت عداء الإخوان للدولة وسعيهم لتشويه الحقائق

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إنه عرف الإخوان من خلال قراءة تاريخهم ومشاهدته لهم في برلمان 2012.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحقائق تشكفت ورأى عداءهم للدولة وسعيهم لتشويه الحقائق خاصة في قتلهم للمتظاهرين وأحداث بورسعيد، ومواقف كثيرة ظهروا على عكس ماكنا نعتقده في فترات سابقة وتكونت لديه قناعة عنهم أنهم ليسوا رجال دين، والناس رأت أنهم ليس لهم علاقة بكل الشعارات التي يرددونها.

مشاداته الدائمة مع البلتاجي بالبرلمان

وأشار إلى أنه كانت تحدث مشادات دائمة بالبرلمان بينه وبين "البلتاجي"، وما فعلوه مع وزير الداخلية محمد إبراهم، والدكتورة فايزة أبو النجا، في قضية التمويل الأجنبي، و ماذا فعلوا معه، موضحًا أن الدكتور "الجنزوري"، كان يقابله مرتين مرة بوزارة الاستثمار والبرلمان وكان يحكي له ما يحدث وتكونت لديه قناعة أنهم لوجاءوا للحكم فسيكون منهجهم ما رآه في البرلمان.