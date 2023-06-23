محامية بالاستئناف: الحوار الوطنى يناقش أثر التكنولوجيا على التماسك المجتمعى

محامية الاستئناف العالي : الحوار الوطني يناقش اثر التكنولوجيا على التماسك المجتمعي "مابين الواقع والحل"





أدانت اسماء حسنين، المحامية بالاستئناف العالي لمجلس الدولة، خلال جلسة التماسك المجتمعي بالحوار الوطني، التكنولوجيا بأن استخدامها الخاطئ تسبب في التفكك الأسري والمجتمعي وانعزال أفراد الأسرة الواحدة والتي أصبحت آفة لابد من إيجاد حلول عاجلة لتداركها.

وتابعت أن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا طور من الجرائم الإلكترونية وتعدد الابتزاز لاستغلال ضحايا التكنولوجيا، وهو مالاحظناه في كثير من الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة، والتي يسعى ضحاياها للحصول على حقوقهم.

وأشارت إلى أن أيضا الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا أصبح يشكل خطرًا على الأطفال والذين أصبحوا ينعزلون عن عالمهم الواقعي المحيط مما يتسبب في كثير من الأمراض النفسية مثل التوحد والذي زادت نسبته في الآونة الأخيرة.

وواصلت أنه خلال جلسات الحوار الوطني كان النقاش حول الحد من كل تلك المشكلات المجتمعية التي تهدد الأسرة المصرية والتي هي قوام المجتمع السليم لأي دولة.

وانطلقت أمس، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.