عروض الباليه الكلاسيكى والرقص المعاصر على مسرح البيت الروسى بالإسكندرية

أقام البيت الروسى بالإسكندرية، برئاسة القنصل بافيل كيديسيوك، مساء اليوم، حفلًا لمدرسة استوديو الباليه "أنا بافلوفا" في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وروسيا.

تضمن الحفل 17 عرضًا للباليه الكلاسيكي والرقص الروسي والمعاصر، قدمها 130 طالبة بالاستوديو تتراوح أعمارهم من 5 إلى 17 عامًا، وتميزت العروض بالمهارة العالية في الأداء بإشراف المدربة الروسية يوليا زويفا، والمساعدة ندى الكاتب، فضلًا عن تنوع الأزياء الكلاسيكية والروسية التي صممتها الفنانة علا جعفر.

وقال القنصل الروسي بافيل كيديسيوك، أن البيت الروسي بالإسكندرية، يقيم هذا الحفل بصفة دورية كل عام كون فن الباليه يسهم في ترسيخ الروابط الفنية والثقافية بين الشعبين المصري والروسي اللذان تجمعهما علاقات تاريخية متينة، لافتًا أن المصريين يعشقون الفنون الروسية وبخاصة فن الباليه.

وفي ختام الحفل الذي حضره لفيف من المهتمين بفن الباليه والجالية الروسية بالإسكندرية تم إطلاق مجموعة الألعاب النارية التي أنارت سماء الإسكندرية.

كما افتتح اليوم، مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك، معرض لمشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيك بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية، حيث كان المعرض ملتقى هائل للعديد من أساتذة الفنون في الجامعات المختلفة ومجموعة من الفنانيين المهتمين بالتواجد للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية المتميزة.

وقال بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وأن الفترة القادمة تحمل الكثير من المشاريع الخاصة بهم والتعاون مع العديد من الجامعات.

وكان قد نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، في 10 يونيو الجاري، احتفالية غنائية ثقافية في إطار الإحتفال بالعيد القومي لدولة روسيا، وبالتزامن مع مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المصرية الروسية، حيث أكد مدير البيت الروسي أن مصر وروسيا بينهما علاقات قوية متجذرة وتعاون استراتيجي، حيث تعد مصر أكبر شريك لروسيا في الوطن العربي.

حفل البيت الروسي بالإسكندرية

حفل البيت الروسي بالإسكندرية

حفل البيت الروسي بالإسكندرية

حفل البيت الروسي بالإسكندرية

حفل البيت الروسي بالإسكندرية