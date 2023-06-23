الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروض الباليه الكلاسيكى والرقص المعاصر على مسرح البيت الروسى بالإسكندرية

حفل البيت الروسي
حفل البيت الروسي بالإسكندرية

أقام البيت الروسى بالإسكندرية، برئاسة القنصل بافيل كيديسيوك، مساء اليوم، حفلًا لمدرسة استوديو الباليه "أنا بافلوفا" في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وروسيا.

تضمن الحفل 17 عرضًا للباليه الكلاسيكي والرقص الروسي والمعاصر، قدمها 130 طالبة بالاستوديو تتراوح أعمارهم من 5 إلى 17 عامًا، وتميزت العروض بالمهارة العالية في الأداء بإشراف المدربة الروسية يوليا زويفا، والمساعدة ندى الكاتب، فضلًا عن تنوع الأزياء الكلاسيكية والروسية التي صممتها الفنانة علا جعفر.

وقال القنصل الروسي بافيل كيديسيوك، أن البيت الروسي بالإسكندرية، يقيم هذا الحفل بصفة دورية كل عام كون فن الباليه يسهم في ترسيخ الروابط الفنية والثقافية بين الشعبين المصري والروسي اللذان تجمعهما علاقات تاريخية متينة، لافتًا أن المصريين يعشقون الفنون الروسية وبخاصة فن الباليه.

وفي ختام الحفل الذي حضره لفيف من المهتمين بفن الباليه والجالية الروسية بالإسكندرية تم إطلاق مجموعة الألعاب النارية التي أنارت سماء الإسكندرية.

كما افتتح اليوم، مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك، معرض لمشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيك بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية، حيث كان المعرض ملتقى هائل للعديد من أساتذة الفنون في الجامعات المختلفة ومجموعة من الفنانيين المهتمين بالتواجد للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية المتميزة.

وقال بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وأن الفترة القادمة تحمل الكثير من المشاريع الخاصة بهم والتعاون مع العديد من الجامعات.

وكان قد نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، في 10 يونيو الجاري، احتفالية غنائية ثقافية في إطار الإحتفال بالعيد القومي لدولة روسيا، وبالتزامن مع مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات  المصرية الروسية، حيث أكد مدير البيت الروسي أن مصر وروسيا بينهما علاقات قوية متجذرة وتعاون استراتيجي، حيث تعد مصر أكبر شريك لروسيا في الوطن العربي.

حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
حفل البيت الروسي بالإسكندرية
البيت الروسي بالإسكندرية العلاقات الدبلوماسية مصر وروسيا الجالية الروسية بالية

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

بكرى لـ"الشاهد": مرسى ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": مرسى شكك فى دور المحكمة الدستورية يوم تنصيبه

هاتولى المحكمة هنا.. "الشاهد" يفتح صندوق المعزول لحظة أداء القَسَم

مدرب حرس الحدود: الهدية المبكرة صعبّت علينا مهمتنا أمام الأهلى

مصطفى بكر لـ"الشاهد": السيسى فوجئ فى احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية