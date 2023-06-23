مساعد وزير الخارجية الأسبق: مؤتمر التمويل العالمى سيعود بالنفع على أفريقيا

قال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر التمويل العالمي بفرنسا سيعود بالنفع الشديد على دول القارة الإفريقية.

التغيرات المناخية

وأكد "سعد"، خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن فرنسا تمر الآن بمرحلة مختلفة تمامًا في الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث تحاول فرنسا والمانيا تولي دور القيادة في الاتحاد حتى لا تتكرر هذه السابقة القاسية.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهتم بصورة كبيرة بالعلاقات المصرية، خاصة وأنه يعلم جيدًا أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة في صمت، خاصة وأن التاريخ المصري عريق وبه الكثير من العلامات التي تشير إلى العودة والريادة قي المنطقة.

التمويل الدولي للقارة

وتابع:"المناخ والبيئة أصبحت قضية كبيرة تتقاطع مع جميع القطاعات الإنتاجية والبشرية والخدمية، لذا التلوث المناخي أصبح قضية وجودية تحتاج إلى تمويل وتكنولوجيا جيدة".

واستطرد: "الرئيس في كوب 27 دعى إلى ضرورة التمويل المالي والتكنولوجي لدول القارة الإفريقية جراء التغيرات المناخية، حيث القارة من أكثر مناطق العالم التي أثر عليها التغير المناخي".