الشوط الأول.. الأهلي يكتفي بهدف في شباك حرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

سجل محمود بن والي مدافع حرس الحدود هدف التقدم لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه بعد 4 دقائق.

أحمد عبد القادر أرسل تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع محمود بن والي ولكنه مرر الكرة في اتجاة المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة السادسة أهدر محمد شريف الهدف الثاني بعدما أرسل عمرو السولية تمريرة بينية رائعة للاعب محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي ثم شتتها الدفاع.

أول ظهور لصالح حرس الحدود في الدقيقة 18 بعدما أرسل محمد رضا الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 26 أهدر طاهر محمد طاهر فرصة هدف بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود.

في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، أفشة أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء نجح الحارس محمد فوزي في تشتيتها من أمام أحمد عبد القادر لخارج الملعب.

طاهر محمد طاهر ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها محمد رضا من على القائم الأول.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا سجله محمد شريف قبل نهاية الشوط الأول بداعي وجود تسلل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.