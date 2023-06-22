سامى سليمان: ما قدمه الحجراوى فى تجليات السيرة الشعبية "تجريب"

بدأت، مساء الخميس، فعاليات مناقشة كتاب "تجليات السير الشعبية في المسرح العربي" للدكتور عبدالكريم الحجراوي، الصادر حديثًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

يناقش الكتاب الناقد والأكاديمي د.سامي سليمان والشاعر على عطا والدكتورة كلارسا برت، وذلك بمقر دار بتانة بوسط البلد.

قال سليمان "إن صلتي بعبد الكريم الحجراوي بدأت بالقاهرة قبل ٤ سنوات، فثمة نقطة محَورية لمن يعرفه أن البذرة الأساسية التي تسيطر عليه في كل ما يقوم به من أنشطة أنه فنان، خاصة اتصاله بأنواع الفنون الحديثة التي يعبر فيها عن همومه التي تظهر في عالمه الخاص.

وتابع "هو يعبر عن ذلك في إيقاع بالغ السرعة وذلك عبر الأدب بدءا من الشعر والرواية والقصة.

يمتاز مشرع ومنجز الحجراوي بالضخامة النسبية خاصة أن أغلب أعماله مازالت طور النشر وهذه ملامح اساسية في منجز الحجراوي، مؤكدًا أن من يتأمل كتاب تجليات السيرة الشعبية سيجد أنه يضمن مفارقة وهي تناول المسرح، لافتًا إلى أن الحجراوي يوظف عبر كتابة عدد من المفاهيم تعني بتحليل الخطاب المسرحي َكيف تحقق المقصدية في النصوص المسرحية، وكيف تسعى في التاثير في المتلقي.