الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة الرئيس بقمة «ميثاق التمويل» تأكيد على مكانة مصر بين الاقتصادات الناشئة

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح الكحيلي أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تأتي في ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا.

وأشار “الكحيلي” إلى أن مشاركة الرئيس تأتي تأكيدا على دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته على هامش القمة بعدد من المسؤولين ورؤساء الشركات في ضوء سعي مصر المستمر لتوطيد العلاقات مع جميع البلاد والاستفادة من هذه اللقاءات الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أوضحت أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة.

النائب مصطفى الكحيلى مستقبل وطن الشيوخ السيسي ميثاق التمويل العالمي ماكرون

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