بايدن: وصفى للرئيس الصينى بالديكتاتور "لا يعقد علاقات البلدين"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس: ما زلت أتوقع أن أقابل الرئيس الصيني في المستقبل المنظور.

أضاف بايدن: لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور، لافتًا إلى أن وصفه بالرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين.

وبعد يوم واحد من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بكين بالتزام مشترك بتخفيف التوترات مع الصين ، قام رئيسه بضربه بملاحظة سريعة شبّه الرئيس الصيني شي جين بينج بـ "الديكتاتور، وفق اليابان تايمز.

وأدلى بايدن بالتعليق خلال حوار موسع في حملة لجمع التبرعات حيث قال إن شي "انزعج بشدة" عندما أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صينيا مزعوما في فبراير لأنه "لم يكن يعلم بوجوده".

قال: "لا ، أنا جاد" "هذا ما يمثل إحراجًا كبيرًا للديكتاتوريين ، عندما لم يكونوا يعرفون ما حدث".