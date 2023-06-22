الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: وصفى للرئيس الصينى بالديكتاتور "لا يعقد علاقات البلدين"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس: ما زلت أتوقع أن أقابل الرئيس الصيني في المستقبل المنظور.

أضاف بايدن: لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور، لافتًا إلى أن وصفه بالرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين. 

وبعد يوم واحد من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بكين بالتزام مشترك بتخفيف التوترات مع الصين ، قام رئيسه بضربه بملاحظة سريعة شبّه الرئيس الصيني شي جين بينج بـ "الديكتاتور، وفق اليابان تايمز. 

وأدلى بايدن بالتعليق خلال حوار موسع في حملة لجمع التبرعات حيث قال إن شي "انزعج بشدة" عندما أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صينيا مزعوما في فبراير لأنه "لم يكن يعلم بوجوده".

قال: "لا ، أنا جاد" "هذا ما يمثل إحراجًا كبيرًا للديكتاتوريين ، عندما لم يكونوا يعرفون ما حدث".

بايدن المستقبل المنظور اقابل الرئيس الامريكي

الأكثر قراءة

تيتانيك تلتهم طاقم غواصة تيتان.. الإعلان رسميًا عن مقتل الأثرياء الخمسة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

النيابة تطلب التحريات فى دهس محاسب لفتاة بـ"الخطأ"

خبير يكشف كيفية اكتشاف حطام الغواصة المفقودة "تيتان"

لشكه في سلوكها.. مقتل سيدة على يد زوجها بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية