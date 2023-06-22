الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: ماركوس تورام رفض الانتقال لباريس سان جيرمان

ماركوس تورام
ماركوس تورام

رفض الفرنسي ماركوس تورام، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد تورام مع مونشنجلادباخ بحلول 30 يونيو الجاري، أي أن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي الألماني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن تورام رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، بعد المفاوضات التي أجراها النادي مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

ولعب تورام 32 مباراة بقميص مونشنجلادباخ خلال الموسم المنصرم، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأكدت ليكيب أن اللاعب أخبر إدارة النادي الباريسي بقراره بعد ظهر اليوم، وأن المفاوضات تم إغلاقها بين الطرفين.

وترى ليكيب أن اللاعب معجب بعرض ميلان الجديد، والذي دفعه لرفض العرض المقدم من باريس سان جيرمان.

وبدأ ماركوس تورام مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بولوني بيلانكور، وانتقل منه لشباب نادي سوشو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 في صفقة حرة، ثم تدرج بالمراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في مارس 2015 ثم انتقل لنادي جانجون الفرنسي في صيف 2017 وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لمونشنجلادباخ في صيف عام 2019.

ماركوس تورام بوروسيا مونشنجلادباخ باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية الجارية ميلان

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